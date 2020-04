Le ministère de l’Energie et Naftal réaffirment la disponibilité du carburant

Le ministère de l’Energie et le Groupe Naftal ont conjointement réaffirmé, mercredi, la disponibilité du carburant, et assurent que les stations-service restent ouvertes au public à travers le pays et approvisionnées pour répondre à la demande des citoyens.

Le ministère de l’Energie réfute les rumeurs et assure l’ouverture des stations-service 24h/24 et 7/7 jours à travers tout le territoire national contrairement à ce qu’affirme une rumeur répandue sur les réseaux sociaux.

Dans un communiqué, le ministère de l’Energie a fait savoir que l’ensemble des produits pétroliers, tous types confondus, est disponible "en quantités largement suffisantes, à même de répondre aisément à toute demande quel que soit son volume".

"Nous informons, également, l’opinion publique que les stocks disponibles au niveau des centres carburants de Naftal sont remplis à plus de 75% à la date du 30 mars 2020, contre 60% au début des mesures de confinement décidées par les pouvoirs publics", ajoute la même source.

De plus, le ministère de l’Energie a assuré aux citoyens que les opérations d’approvisionnement et de distribution des carburants au niveau du réseau national de stations-service, se déroule de manière continue et régulière.

Ces précisions interviennent, alors qu’il a été constaté durant les dernières 24 heures, d’importantes files d’attente devant les stations-service Naftal, au niveau de la wilaya d’Alger.

"Cette situation, irrationnelle, a provoqué d’importants désagréments à nos concitoyens, particulièrement durant cette période, de crise sanitaire du COVID-19", note le communiqué.

Pour sa part, le directeur de communication du Groupe Naftal, Djamel Cherdoud a fait savoir dans d’une déclaration à l’APS, que les stations-service restent ouvertes, à l’exception de deux stations dans la wilaya de Blida.

Le directeur de communication du Groupe Naftal, indique que l’approvisionnement reste maintenu tout en apportant un démenti formel quant à la rumeur selon laquelle les stations-service seront fermées à travers le territoire national.

De plus, pendant le confinement partiel, il existe un service minimum entre 19h et 7h du matin destiné aux ambulances, aux véhicules des corps constitués et en cas d’urgence, souligne le même responsable.