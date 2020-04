Le Haut conseil islamique (HCI) a approuvé ce lundi, la création de l’Autorité nationale de la fatwa pour l’industrie de la finance islamique.

Un communiqué du conseil, a indiqué que cette autorité délivrera la certification de conformité aux banques et aux établissements financiers, "une mission qui permettra de soutenir la Banque d’Algérie dans la domiciliation de la finance islamique".

La création de l’Autorité "charaïque" intervient en application du Règlement N 20-02 du 15 mars 2020 définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice par les banques et les établissements financiers publié dans le Journal officiel N 16".

Le Règlement définissant les opérations de banque relevant de la finance islamique et les conditions de leur exercice s’inscrit dans le cadre du programme du Président de la République et du plan d’action du gouvernement qui veillera à réaliser deux principaux objectifs à savoir: réduire le phénomène de la thésaurisation et satisfaire les besoins des citoyens désirant recourir à ce système conformément aux préceptes de la charia islamique, et atténuer les effets négatifs du phénomène du marché parallèle, dans le cadre des nouvelles orientations du gouvernement algérien visant à encourager la finance islamique et de la détermination de la Banque d’Algérie à mettre en œuvre ce système, conclut le communiqué.