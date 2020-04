Journée mondiale de la santé: investir de toute urgence dans le personnel infirmier

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné, mardi, dans un rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale de la santé célébrant le travail des cadres des soins infirmiers et obstétricaux, la nécessité d'investir de toute urgence dans le personnel du secteur.

Ce nouveau rapport intitulé « La situation du personnel infirmier dans le monde (2020) » examine en profondeur le corps de métier le plus largement représenté parmi les personnels de santé, précise un communiqué de l'OMS.

Il met en avant "d’importantes lacunes et identifie les domaines prioritaires d’investissement, à savoir la formation du personnel infirmier, l’emploi et le leadership en vue de renforcer ses capacités à l’échelle mondiale et ainsi d’améliorer la santé pour tous".

Le personnel infirmier constitue plus de 50 % des personnels de santé dans le monde et fournit des services vitaux pour l’ensemble du système de santé, souligne le rapport.

"Au cours de l’histoire, et aujourd’hui encore, ce personnel se trouve en première ligne du combat mené contre les épidémies et les pandémies qui menacent la santé de par le monde.

Partout, il fait actuellement preuve de compassion, de bravoure et de courage alors qu’il doit faire face à la pandémie de COVID-19 : jamais sa valeur n’a été aussi manifeste qu’en ce moment", fait constater la même source.

« Le personnel infirmier constitue la cheville ouvrière de tout système de santé.

À l’heure qu’il est, un grand nombre d’infirmiers et d’infirmières se retrouvent en première ligne du combat contre la COVID-19 », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, cité par le communiqué.

« Ce rapport vient nous rappeler avec force à quel point le rôle qu’ils jouent est unique.

Il nous adresse également un signal d’alarme pour que tout soit fait afin qu’ils bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour maintenir les populations en bonne santé», a-t-il poursuivi.

Le rapport, publié par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en collaboration avec le Conseil international des Infirmières et Nursing Now, révèle que l’on compte aujourd’hui moins de 28 millions d’infirmiers et d’infirmières dans le monde.

Entre 2013 et 2018, 4,7 millions de personnes sont, certes, venues rejoindre leurs rangs, mais il en manque toujours 5,9 millions dans le monde, les principales pénuries touchant certains pays d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de la Région OMS de la Méditerranée orientale, ou encore dans certaines parties d’Amérique latine, fait observer le document.

"Il est révélateur de constater que plus de 80 % des effectifs mondiaux du personnel infirmier exercent dans des pays regroupant la moitié de la population mondiale.

De même, un membre du personnel infirmier sur huit travaille dans un pays différent de celui où il est né ou a été formé", note le rapport.

Le vieillissement menace également les effectifs mondiaux de la profession : un membre du personnel infirmier sur six devrait partir à la retraite au cours des dix prochaines années.

En vue de prévenir une pénurie planétaire, le rapport estime que les pays qui y sont déjà confrontés doivent augmenter le nombre total de diplômés en soins infirmiers de 8 % par an en moyenne, mais également les rendre plus à même de trouver un emploi et de le conserver au sein du système de santé.

Cela représenterait un investissement d’environ 10 dollars des États-Unis par habitant et par an.

Les femmes représentent environ 90 % du personnel infirmier.

Pour autant, peu d’infirmières se trouvent à des postes à responsabilités dans le secteur de la santé, l’essentiel étant occupé par des hommes, fait constater la même source.