Illizi : plus de 660 sites archéologiques recensés au 1er trimestre 2020

Au moins 665 sites archéologiques ont été répertoriés au cours du premier trimestre de 2020, dans la cadre du programme de recensement culturel et naturel du Parc culturel du Tassili N’Ajjer, a indiqué jeudi le département technique et études du Parc.

Effectuée en deux phases, l’opération, pour laquelle douze (12) cadres du Parc et trois (3) agents de gardiennage ont été mobilisés, a permis l’identification des sites archéologiques dans deux zones distinctes, dont celui d’Asseté (120 km au Sud de Djanet) d’une superficie de 990 km2 englobant des sépultures et des sites en surfaces, en plus de gravures rupestres et des sites naturels.

Le deuxième site est celui d’Ihrir (210 km à l’Ouest de Djanet), renfermant des sites similaires, en plus d’une partie de l’axe reliant la localité d’Ihrir à la RN-3 et l’amont d’Oued Ihrir et faisant l’objet de travaux de modernisation, a expliqué le chef du département technique de recensement et études à l’Office du Parc culturel du Tassili N’Ajjer, Assek Ouakaffi Cheikh.

Le nombre de sites archéologiques répertoriés à ce jour dans la wilaya d’Illizi est de 15.707 sites (9.325 sépultures et monuments funéraires, 1.794 sites de gravures rupestres et 4.588 sites en surface), soit 19% de la superficie du Parc culturel du Tassili N’Ajjer, et ce, depuis le lancement par l’Office de l’opération de recensement de ce type de sites.

APS