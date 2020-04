Accident de la circulation : un mort et 111 blessés durant les dernières 24 heures

Une personne est décédée et 111 autres ont été blessées dans 90 accidents de la circulation survenus, durant les dernières 24 heures, à travers le territoire national.

Selon un bilan de la Protection civile la, 20 autres personnes, incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-eaux, ont été secourues par les unités de la Protection civile à travers les wilayas de Sidi Bel Abbes (03 personnes), Médéa (05 personnes) et de Djelfa (12 personnes de la même famille).

La direction générale de la Protection civile rappelle, dans ce contexte, qu'une bonne ventilation de domicile, deux fois par jour pendant 10mn, matin et soir, demeure le meilleur moyen pour prévenir l’intoxication au monoxyde de carbone, mettant l'accent sur l'importance également de ne "jamais obstrué les grilles d’aérations" et de " surveiller les appareils de chauffage et de chauffe-eaux par des spécialistes".

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid 19, les unités de la protection civile ont effectué, durant les dernières 24 heures, 496 opérations de sensibilisation à travers 38 wilayas, pour exhorter les citoyens à respecter le confinement ainsi que les règles de la distanciation sociale.

Les unités de la Protection civile ont effectué, en outre, 314 opérations de désinfection générale à travers 39 wilayas.

Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même source, précisant que la DGPC à mobilisé pour les deux opérations 2068 agents de la Protection civile, tous grades confondus.

Par ailleurs, la Protection civile a annoncé, la poursuite de l’opération de don de sang à travers 09 wilayas : Saida, Tissemsilt, Ouargla, M’sila, Batna, Djelfa, Souk Ahrass, Laghouat et El Taref, précisant que l'opération "a touché 827 agents de la Protection civile".