Le moudjahid Abdelkader Lamoudi n'est plus

Le moudjahid Abdelkader Lamoudi, membre du Groupe historique des 22 est décédé, lundi, à l’âge de 95 ans, a-t-on appris auprès de ses proches. Le défunt est l’un des derniers membres du Groupe historique des 22 aux côtés du moudjahid Othmane Belouizdad.

Né en 1925 à El Oued, Abdelkader Lamoudi a rejoint les rangs du Parti du peuple algérien (PPA) en 1943 pour former une cellule secrète du parti dans sa ville natale avec El Hachemi Lounici, Benmiloudi Ahmed et Mohamed Belhadj.

Le défunt, qui a adhéré à l’organisation dès sa création, activait entre El Oued et Biskra jusqu’à Aïn Touta à Batna. Il était parmi les militants arrêtés le 1er novembre 1954 et fut libéré au printemps 1955. Il retourne, par la suite, à Alger en compagnie du chahid Si El Haouès pour tenter de s’engager dans la Guerre de libération. Il fut arrêté, encore une fois, à la fin de l’année 1955 et incarcéré à la prison de Barberousse.

Après sa libération, le défunt a poursuivi son action révolutionnaire au sein des cellules du Front de libération nationale (FLN) jusqu’à l’indépendance en 1962.

L’enterrement aura lieu mardi au cimetière d’El Alia à Alger.