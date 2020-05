Disparition du Moudjahid Lamoudi: Djerad et Belhimer présentent leurs condoléances

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé ses condoléances à la famille du moudjahid, membre du Groupe historique des 22, feu Abdelkader Lamoudi, décédé lundi, dans lequel il a affirmé que l’Algérie a perdu "un homme de première heure, qui a consacré toute sa vie à la libération de la Patrie".

"J’ai appris avec une profonde affliction la douloureuse nouvelle qui vous a affligé, celle du décès du regretté, le moudjahid héros, le grand militant, feu Abdelkader Lamoudi, qu’Allah ait son âme", écrit M. Djerad dans son message.

"Le destin a voulu rappeler le défunt en ce mois béni, l’un des derniers membres du Groupe des 22 qui ont planifié le déclenchement de la Glorieuse Révolution de Novembre", a indiqué le Premier ministre.

"Avec la disparition de ce combattant héroïque, l'Algérie a perdu un homme de la première génération qui a passé sa vie dans la lutte au sein des rangs du mouvement national, puis un moudjahid pour la cause nationale, afin de libérer cette chère patrie", a affirmé le Premier ministre, ajoutant que le défunt "n'a cessé de lutter et de combattre jusqu'à l'indépendance, permettant à notre pays de se débarrasser d'un ennemi brutal et de recouvrer sa souveraineté sur son territoire".

"En cette douloureuse circonstance, je ne puis que partager votre peine et votre tristesse et vous adresser, ainsi qu'à tous ses proches et à toute la famille révolutionnaire, mes sincères condoléances, priant Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en son Vaste Paradis et de vous combler du courage et de la patience", a-t-il ajouté.

"Un des piliers de la Glorieuse guerre de libération"

Le ministre de la Communication, porte parole du Gouvernement, Amar Belhimer a, également, présenté ses condoléances à la famille du moudjahid. "Nous perdons avec la disparition de Abdelkader Lamoudi un des piliers de la Glorieuse guerre de libération, et en cette douloureuse épreuve, le ministre présente ses sincères condoléances et sa compassion à la famille du défunt notamment l'ensemble de la famille révolutionnaire pour cette grande perte", lit-on dans un message de condoléances publié sur la page Facebook du ministère de la Communication.