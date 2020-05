Les championnats d'Afrique 2021 d'Alger auront lieu un mois avant les JO

Les championnats d'Afrique d’athlétisme prévus au mois de juin prochain à Alger et reportés en raison de la pandémie de coronavirus, auront lieu un mois avant les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo, a annoncé vendredi Hamad Kalkaba Malboum, président de la Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA).

"La 22e édition des championnats d'Afrique, initialement programmée du 24 au 28 juin prochain à Alger et reportée pour l’année prochaine, aura lieu un mois ou quarante (40) jours avant les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 08 août 2021.", a indiqué Kalkaba lors d'une vision-conférence organisée par le Comité des Médias pour la Promotion de l'Athlétisme en Afrique de l'Ouest (COMPAAO).

"La date qui sera prise avec les autorités algériennes permettra à certains de nos athlètes d’aller chercher une qualification pour les JO et pour d'autres de bénéficier d’une compétition en plus.", a précisé le président de la CAA qui s’exprimait sur le thème "La CAA face à la pandémie COVID-19", tout en soulignant que la bonne formule sera arrêtée en concertation avec le comité local d’organisation de ces championnats.

Tout en reconnaissant la difficulté des athlètes à se préparer convenablement, en cette période de pandémie, Kalkaba a fait savoir qu'il effectuera une visite en Algérie au moment opportun, non pas pour inspecter les installations sportives seulement, mais rencontrer les autorités algériennes, les remercier pour leurs soutien et encouragement.

"L'Algérie est une grande nation de l'athlétisme et lors de ma prochaine visite j'aurais le plaisir de rencontrer un grand champion du monde qui est Noureddine Morceli, devenu secrétaire d’Etat chargé du sport d’élite.", a-t-il souligné.

Par ailleurs, les championnats d’Afrique de cross-country prévus le 8 avril dernier à Lomé au Togo, auront lieu l’année prochaine juste avant les championnats du monde de la spécialité qui se dérouleront le 20 mars 2021 à Bathurst en Australie.

Evoquant les capacités organisationnelles des pays africains, le président de la CAA a insisté pour dire que certains pays ont largement les moyens d’abriter des championnats du monde d'athlétisme de 2025.

"Les pays comme l'Algérie, le Kenya, l'Egypte, l’Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria ont des potentialités économiques et sportives pour organiser les championnats du monde d’athlétisme.", a tenu à dire le président de la CAA, avouant que "nous devons travailler dans cette option, car notre continent avait abrité avec succès les mondiaux des U18 et les championnats du monde cross respectivement par le Kenya et le Maroc.".

Parlant de l'aide aux athlètes professionnels, lourdement pénalisés par l’annulation des compétitions, Kalkaba a assuré que la fondation internationale de l'athlétisme a dégagé 500.000 dollars pour ces athlètes qui ont un manque à gagner et que la répartition se fera en fonction des 20 ou 30 premiers mondiaux, selon le ranking de World Athlétics.

"Une fois cette pandémie dépassée, nous allons discuter avec nos structures de la stratégie à adopter pour surtout rattraper le retard accusé." a conclu le président de la CAA.