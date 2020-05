Forêts: opérations de nettoiement et d’aménagement à l'est de la capitale

Des forêts urbaines à l'est de la capitale ont bénéficié de vastes opérations de nettoiement et d'aménagement dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, a-t-on appris, lundi, auprès de la Direction des forêts de la wilaya d'Alger.

De vastes opérations de nettoiement et d'aménagement se poursuivent depuis le début du mois de mai au niveau des forêts urbaines, à l'instar de "Diar el Afia" de Bourouba, "Istanbul" de Bordj el Kiffan, et la forêt "d'Alger plage" de Bordj el Bahri et une autre à El Mohammadia, a affirmé à l'APS la chargée de la communication à la Direction des forêts, Hadjira Boudj.

L'intervenante s'est félicitée du "résultat esthétique" de ces opérations ayant consisté à débroussailler ces espaces forestiers et à y désherber les pistes, passages et bordures de routes , en sus d'éliminer les racines des arbres et des végétaux ligneux, notant que ces forêts sont désormais prêtes à accueillir les campagnes de sensibilisation à l'environnement prévues au titre des programmes tracés par sa Direction, à l'instar de la 5e édition du programme "mon environnement vert".

Ces opérations de nettoiement retardées s'inscrivent dans le cadre du programme de lutte contre les incendies de forêts, prévu du 1 juin au 31 octobre 2020, a-t-elle souligné, rappelant qu'il s'agit d'un plan élaboré par la Direction des forêts en collaboration avec les différentes autorités sécuritaires et la Protection civile.