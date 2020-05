Le Président de la République présente ses condoléances à la famille du moudjahid Abdeslam Bouchareb

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, vendredi, un message de condoléances et de compassion à la famille du moudjahid, Général-Major à la retraite, Abdeslam Bouchareb décédé, jeudi, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

«Suite au décès du moudjahid, Général-Major à la retraite, Abdeslam Bouchareb, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt, rappelé auprès de Dieu en ces dix derniers jours de ce mois sacré», lit-on dans le communiqué.

Le Président Tebboune a salué la loyauté et le dévouement du défunt, que Dieu ait son âme, lorsqu’il était moudjahid dans les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) puis officier supérieur dans l’Armée nationale populaire (ANP), des qualités l'ayant érigé en modèle pour les moudjahidine fidèles et les nationalistes intègres qui ont servi leur patrie, jusqu’à ce que la mort qui n’épargne personne, l'ait emporté.

Le Président de la République a présenté ses condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant le Tout-Puissant d’apaiser leur souffrance et d’accueillir le défunt parmi les saints, les martyrs et les pieux aux visages éclairés.

