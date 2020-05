Coronavirus: le Brésil franchit le seuil des 15.000 morts

Le Brésil a franchi samedi le seuil de 15 000 morts du nouveau coronavirus et environ 230.000 personnes ont été infectées, selon les statistiques officielles qui en font le quatrième pays en terme de contaminations.

Avec 15.633 décès et 233.142 cas confirmés, le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par le virus, qui a déjà fait plus de 310.000 morts dans le monde.

Le nombre de contaminations pourrait cependant être jusqu'à 15 fois plus élevé, car les tests ne se sont pas généralisés, observent des experts.

Le Brésil a enregistré 816 décès et 14.919 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures.

Malgré l'avancée de la pandémie, le président Jair Bolsonaro a attaqué les mesures de confinement prises par des gouverneurs de certains Etats du pays.

"Le chômage, la faim et la misère seront l'avenir de ceux qui soutiennent la tyrannie de l'isolement total", a tweeté le dirigeant d'extrême droite un jour après le départ de son deuxième ministre de la Santé en raison de différends liés à la gestion de la crise du coronavirus.

M. Bolsonaro préconise un "retour à la normale" avec des arguments économiques, et promeut l'utilisation de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine pour le traitement de la maladie.