Le port du masque obligatoire à partir du 1er jour de l'Aïd El-Fitr

Le gouvernement a décidé, mercredi, de rendre "strictement obligatoire" le port des masques dans l'espace public à partir du premier jour de l'Aïd El-Fitr, afin de mieux juguler la propagation du Coronavirus (Covid-19) durant cette période très favorable aux regroupements, aux déplacements et aux contacts directs.

Lors de son dernier Conseil, le gouvernement a décidé que "le port du masque est une obligation stricte, et enfreindre cette obligation impérative exposerait les contrevenants à des sanctions légales".

"L'entrée dans les espaces et autres lieux publics tels que les marchés couverts, les souks, les cimetières, les parkings et les magasins, etc.. est formellement interdite sans port de masque et respect de la distanciation physique", a-t-on précisé.

Le gouvernement affirme que ces maques seront disponibles à "grande échelle" et leur distribution aux citoyens sera assurée à travers les structures, comités et associations de la société civile.

Le gouvernement "compte beaucoup sur la vigilance, la conscience et la solidarité de la population en cette phase de mobilisation citoyenne contre l'expansion du Coronavirus".