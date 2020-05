Le Général-major Said Chanegriha présidera mercredi un colloque sur le Covid-19

Le Général-major, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire par intérim, Saïd Chanegriha, présidera mercredi à l’Ecole supérieure de guerre à Tamentfoust (1ère Région militaire), la cérémonie d’ouverture du colloque intitulé "Résilience face à la pandémie du COVID-19", indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Ce colloque, organisé par l’Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective (IMDEP) du ministère de la Défense nationale, s'inscrit dans le cadre du "suivi du développement de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19", note la même source.

Ce colloque, qui sera animé par de hauts cadres de l'Etat et des professeurs universitaires, a pour objectifs de "mettre la lumière sur les bouleversements géopolitiques et économiques induits par cette pandémie, de mettre en exergue le rôle de l’Armée nationale populaire dans la gestion de la situation sanitaire et de la nécessité de sensibiliser le citoyen quant à son devoir de contribuer dans la lutte contre le Coronavirus , ainsi que de débattre des mécanismes de gestion stratégique de la crise, notamment de l'après COVID-19", ajoute le communiqué.