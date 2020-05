Prix Marc-Vivien Foé 2020 : Slimani et Delort nominés

Les deux attaquants internationaux algériens, Islam Slimani (AS Monaco) et Andy Delort (Montpellier HSC), sont nominés pour le Prix Marc-Vivien Foé 2020 qui récompense le meilleur joueur africain du Championnat de France, ont annoncé vendredi les co-organisateurs RFI et France 24.

Le nom du successeur de l'Ivoirien Nicolas Pépé, lauréat du prix RFI-France 24 Marc-Vivien Foé en 2019 sera connu le 29 juin prochain. Etablie par près de 100 journalistes spécialistes du football français et africain, cette short-list des meilleurs footballeurs africains évoluant dans la Ligue 1 française comporte désormais 11 noms.

Aux côtés des deux fers de lance du Club Algérie, champions d’Afrique en titre, on retrouve quatre autres finalistes de la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019), à savoir, les Sénégalais Habib Diallo (FC Metz), Idrissa Gueye (Paris SG), Edouard Mendy (Stade rennais) et M'Baye Niang (Stade rennais).

Les cinq autres nominés pour cette distinction sont : Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims), Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne), Victor Osimhen (Nigeria/Lille LOSC), Moses Simon (Nigeria/FC Nantes) et Hamari Traoré (Mali/Stade rennais).