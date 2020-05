Alger: Suspension de l’alimentation en eau potable dans 4 communes

L’alimentation en eau potable est suspendue au niveau des communes de Badjarrah, Gué de Constantine, Kouba et Bourouba (wilaya d’Alger) suite à un incident survenu ce samedi à 11h30 sur une canalisation principale de production située à la Prise d’eau (El-Harrach).

Selon un communiqué de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), cette suspension concerne les quartiers 648 logements AADL, 170 logements LSP, 200 logements Tifrit Lahlou, 150 logements à Hai El Badr et la Cité militaire de 202 logements (commune de Badjarrah), les quartiers de 310 logements, 520 logements, Cité ONAB, Cité 17 Octobre, Hai Nassim, 390 logements, 142 logements, Emir Khaled, les Cités Casnaves et Sonelgaz 2 (commune de Gué de Constantine) .

La suspension touche également les quartiers Appreval, Hai El Badr, 648 logements, 886 logements, la Ferme Diska, les Cités Djilali Lyabes, El Bahia et Parc Ben Omar (commune de Kouba) ainsi qu’une partie de la commune de Bourouba.

La SEAAL assure que les travaux de réparation ont été engagés et que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès la fin des travaux, prévue durant la nuit de ce samedi à demain dimanche.

Un dispositif de citernage a été mise en place afin d’assurer les usages prioritaires (établissements publics et hospitalier), ajoute le communiqué.