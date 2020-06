Djerad : le déconfinement sera "progressive et flexible"

Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a affirmé, mercredi, que la feuille de route de sortie du confinement, imposé par la pandémie du coronavirus (Covid-19), sera "progressive et flexible" et devra être "impérativement" élaborée sur la base des recommandations émises par l'autorité sanitaire et en concertation avec les partenaires sociaux.

Lors d’une réunion en visioconférence du gouvernement, Djerad a rappelé les directives du président de la République relatives à ce dossier, indiquant que "la feuille de route de sortie du confinement, qui sera progressive et flexible, devra être impérativement élaborée sur la base des recommandations émises par l’autorité sanitaire et en concertation avec les partenaires sociaux".

Il a réaffirmé, à cette occasion, que "la santé des citoyens demeure la préoccupation prioritaire des pouvoirs publics".

Lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s'est dit satisfait quant à l'amélioration progressive relevée en matière de lutte contre la propagation de la pandémie de Coronavirus, mettant l'accent sur l'impératif respect des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation physique.