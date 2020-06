Lutter contre le Covid-19 : signature d’une convention cadre entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et le CRA

Une convention-cadre a été signée jeudi à Alger entre le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels et le Croissant rouge algérien (CRA) dans le but d’unifier les efforts et de mobiliser les moyens offerts dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus.

Dans ce sens, la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha a souligné que cette convention permettra d’ouvrir les portes des établissements de la formation professionnelle aux jeunes mobilisés pour la confection des masques de protection contre le nouveau coronavirus, saluant "le rôle historique" du CRA dans l’action humanitaire, caritative et de solidarité.

La ministre a affirmé que l’opération débutera à partir de samedi à travers l’ensemble des établissements de la formation professionnelle, en accueillant des jeunes mobilisés pour la confection de ces équipements sous la supervision d’enseignants spécialisés dans la couture.

Une formation sera assurée à ces jeunes dans d’autres domaines que la couture, telles la maintenance et la réparation des appareils et autres, a-t-elle ajouté.

Des campagnes de sensibilisation conjointes seront également organisées, à travers l’ensemble du territoire national, en sus de la diffusion de spots publicitaires de sensibilisation à l’importance de respecter les mesures de prévention et de sécurité contre les risques de contamination.

Pour sa part, la présidente du CRA, Mme Saïda Benhabiles a estimé que cette convention "permettra de renforcer les capacités du CRA dans la contribution à la lutte contre le nouveau coronavirus", soulignant l’importance de cette opération dans la promotion des actions humanitaires dans des secteurs phares comme l’éducation, la formation, la jeunesse et les sports.

Mme Benhabiles a affirmé que le CRA "a reçu depuis le début de la pandémie plus de 500 000 masques de protection, à titre de don de la Croix rouge chinoise, qui ont été mis à la disposition de la Pharmacie centrale des hôpitaux", se disant "fière" de l’orientation vers la production locale dans ce domaine.

La même responsable a indiqué qu’un groupe du CRA se trouvait actuellement dans la région d’El Borma sur les frontières algéro-tunisiennes "pour fournir aide et assistance aux citoyens dans les zones d’ombre".

APS