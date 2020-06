L’Algérie envoie 90 tonnes d’aides humanitaires au Niger

Une quantité de 90 tonnes d’aides humanitaires à destination du Mali, a été embarquée vendredi à bord d’avions militaires au niveau de la base aérienne de Boufarik à Blida en vue de son acheminement samedi matin vers la capitale Bamako.

La présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Saida Benhabliles qui a présidé cette opération d’embarquement de ce don en denrées alimentaires et moyens de protection contre le nouveau coronavirus (Covid-19) dont des respirateurs artificiels, a indiqué qu’il s’agit de la deuxième action du genre en faveur du Mali depuis le début de la pandémie, après l’envoie la semaine dernière d’une aide de 30 tonnes.

Cette action s’ajoute à d’autres nombreuses initiatives à travers lesquelles le peuple algérien a exprimé son soutien et sa solidarité avec ses voisins, a observé Mme Behabiles qui a rassuré que cet élan humanitaire va se poursuivre par l’organisation d’autres opérations similaires prochainement.

Elle a rappelé à ce titre que depuis le début de la pandémie du Covid-19, l’Algérie a initié plusieurs actions de solidarité avec ses voisins, dont l’envoie d’une aide humanitaire de 120 tonnes au Niger, et de 200 tonnes au profit de réfugiés sahraouis ainsi que des aides vers la Libye et la zone située entre la wilaya de Souk Ahras et la frontière tunisienne.

Mme Benhabiles a souligné "le rôle important de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la réussite de ces actions humanitaires en destination des pays voisins, à travers notamment l’accompagnement du CRA dans l’organisation des différentes opérations de solidarité par la mobilisation de ses avions militaires pour le transport des dons".

La présidente du CRA a observé que "l’ANP a réussi à réaliser un équilibre entre sa mission sécuritaire qu’il mène avec grand professionnalisme et son rôle dans l’action humanitaire".

APS