Le Président Tebboune préside une réunion du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présidé, samedi au siège de la Présidence de la République, une réunion du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus.

Lors de cette réunion, il a été procédé à l'installation du Pr. Kamel Sanhadji à la tête de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, dont la création a été annoncée antérieurement par le Président Tebboune.

Ont pris part à cette réunion le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le directeur de Cabinet de la Présidence de la République, Noureddine Baghdad Daidj, le ministre Conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le ministre délégué chargé de l'industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad et le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, outre des responsables de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

