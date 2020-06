Nouvelles mesures de confinement : les horaires de travail pour les administrations fixés

Les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques sont ceux fixés par la règlementation en vigueur, soit du dimanche au jeudi, compte tenu des nouvelles mesures de confinement à domicile prévu par le dispositif règlementaire relatif à la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), indique un communiqué de la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

Ces horaires de travail sont de 07 heures à 15 heures pour les personnels exerçant dans les wilayas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued, et ce, jusqu'au 30 septembre 2020, précise la même source.

Pour les personnels exerçant dans les autres wilayas, ces horaires sont de 08 heures à 16 heures 30 minutes, ajoute le communiqué.

APS