Keen : le nouveau réseau social de Google

L'équipe de Google Area 120, chargée de la création de nouvelles applications, a annoncé vendredi le lancement en version bêta de Keen, un rival potentiel de Pinterest qui utilise l'intelligence artificielle pour proposer des collections de photos à enregistrer et à partager.

Disponible dès ce vendredi, Keen existe en version web, mais également à travers une application pour Android. Avec une organisation qui n'est pas sans rappeler celle de Pinterest ou encore d'Instragram, Keen propose différentes thématiques comme « vivre à l'étranger », « organiser une baby shower » ou encore « les meilleurs jeux PS4 ».

Chaque thématique est composée de différents posts, mis en ligne par plusieurs contributeurs, mais aussi de liens externes qui renvoient vers des articles pouvant également intéresser l'utilisateur. L'objectif est de publier un Keen (thème) « qui peut porter sur n'importe quel sujet, que ce soit la cuisson de délicieux pains à la maison, l'observation des oiseaux ou la recherche en typographie », détaille la société.

Le nouveau service vous permettra d'entrer en contact et d'échanger avec des followers qui partagent les mêmes centres d'intérêt. « Keen vous permet de conserver les contenus que vous aimez, de partager votre collection avec d'autres et de trouver de nouveaux contenus en fonction de ce que vous avez enregistré », explique CJ Adams cofondateur dans un billet de blog.

Keen fonctionne par conséquent d'une façon assez similaire à celle de Pinterest. Pour faire la différence, Google vante son expertise maison en matière d’intelligence artificielle, grâce à laquelle Keen offrira « un contenu utile lié à vos intérêts », ajoute CJ Adams.

En fonction des thématiques que vous décidez de suivre, Keen établira un flux adapté à vos centres d'intérêt. « Ces éléments de contenu aident les passionnés à découvrir de plus en plus de contenus connexes au fil du temps », explique la société. En contrepartie, il faut se connecter au réseau via une adresse Gmail.

Keen est encore au stade expérimental, rien ne garantit que le réseau social s'installe sur le long terme, tout dépendra de l'adhésion des utilisateurs. Pour l'heure il n'existe pas de version iOS de l'application et Google ne s'est pas prononcé sur le potentiel développement de celle-ci.

igen.fr