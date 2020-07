Hamas et Fatah unis contre le projet israélien d'annexion de terres palestiniennes

Les deux mouvements palestiniens Hamas et Fatah se sont engagés jeudi à l'"unité" contre le projet israélien d'annexion des territoires palestiniens occupés.

"Nous mettrons en place tous les mécanismes pour assurer l'unité nationale" contre le projet israélien, a affirmé le secrétaire général du Fatah, Jibril Rajoub, disant vouloir s'exprimer "d'une seule et même voix", lors de cette conférence avec Saleh al-Arouri, cadre du Hamas, qui s'exprimait en visioconférence depuis Beyrouth.

"J'affirme que la position de la direction du Hamas est pour le consensus national. Cette conférence de presse conjointe est d'ailleurs une opportunité pour entamer une nouvelle étape au service de notre peuple en ces moments périlleux", a ajouté M. Arouri.

Le Hamas avait récemment appelé à "l'union de la classe politique" palestinienne face au plan américain pour le Proche-Orient, rejeté en bloc par les Palestiniens dès sa présentation fin janvier et également dénoncé par l'ONU, les Européens et la Ligue arabe.

Le plan américain prévoit l'annexion par Israël de colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 et la création d'un Etat palestinien sur un territoire restreint avec la Cisjordanie et la bande de Ghaza, "distantes d'une cinquantaine de km, reliées par un corridor".