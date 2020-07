Rapatriement des crânes de résistants algériens : Djerad salue le rôle de MM. Belkadi et Sennouci

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a salué samedi le rôle des chercheurs Ali Farid Belkadi et Brahim Sennouci dans le processus de rapatriement des restes mortuaires de résistants algériens à la colonisation française, restés séquestrés plus d'un siècle et demi dans un musée parisien.

"Je tiens à rendre un hommage appuyé à monsieur Ali Farid Belkadi, historien et anthropologue, pour avoir découvert l’existence des crânes des martyrs, au cours de ses recherches au Musée de l’Homme de Paris", a tweeté le Premier ministre.

Djerad d'enchaîner avec un hommage "appuyé" à M. Brahim Sennouci, pour sa pétition sur internet qui a "contribué à faire connaitre les génocides perpétrés par la France coloniale durant 132 ans en Algérie".