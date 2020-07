Les ménages à faibles revenus face à la flambée des prix des climatiseurs

La flambée des prix des appareils électroménagers, les climatiseurs en particulier, à Ouargla, a "sensiblement" impacté le pouvoir d'achat des ménages à faibles revenus, en cette période de canicule, selon des propos recueillis par l'APS auprès de la population locale.

Les appareils électroménagers, plus particulièrement les climatiseurs, très demandés en été, notamment dans les régions du Sud du pays, ont enregistré une augmentation "vertigineuse" des prix, accentuée par les mesures de prévention prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

En effet, le climatiseur double corps (split-system) de 12.000 BTU (British thermal unit), le moins cher, se vend actuellement sur les marchés entre 52.000 et 57.000 dinars, contre 42.000 dinars l’an dernier.

Des citoyens ont exprimé leur étonnement quand à cette hausse inattendue des prix, dans cette région qui continue d’enregistrer des pics de chaleur, avec plus de 48 C.

Selon Abdelkader, retraité, "les ménages aux ressources modestes ne peuvent se permettre un simple climatiseur", signalant que "les climatiseurs d’occasion n’ont quant à eux pas échappé à la hausse des prix".

"Les prix des appareils électroménagers notamment les climatiseurs devraient être révisés à la baisse pour faciliter l'accessibilité de cet appareil aux consommateurs à faibles revenus, à l’instar des artisans et travailleurs journaliers, durement affectés par les mesures de confinement et la suspension de plusieurs activités commerciales et artisanales durant plus de trois mois" , a indiqué pour sa part Mahmoud, coiffeur et père de six enfants.

"Les classes sociales défavorisées se plaignent de la détérioration de leurs conditions de vie et de leur pouvoir d’achat", a-t-il souligné.

En revanche, Islam, propriétaire d'un local d'électroménagers, a affirmé que "les prix des électroménagers, tous types confondus sont fixés selon la loi de l'offre et de la demande".

"La production des usines de fabrication de ces appareils a été drastiquement réduite, en raison, notamment du confinement mis en place pour lutter contre le Covid-19, alors que la demande sur certains appareils électroménagers, les climatiseurs, en particulier ne cesse d' accroître, à la veille de la saison estivale, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Nabil, vendeur d'appareils électroménagers, a expliqué cette flambée des prix par le fait que les fabricants étaient dans l'obligation d'augmenter les prix, car de nouvelles taxes ont été imposées sur la matière première et la pièce de rechange importées, d'autant que le stock des matières premières est épuisé.

"Ces mesures ont entraîné une hausse des prix au niveau des usines, se reflétant directement sur le prix du détail sur les marchés", a-t-il poursuivi.

A ce titre, le Président de l’Association de Protection du Consommateur d'Ouargla, Mourad Chahbi estime que, cette hausse des prix était prévisible, d'autant que le marché est soumis à la loi de l’offre et de la demande, sans omettre la crise sanitaire et l’augmentation de la facture d'importation des kits CKD-SKD qui ont, elles aussi accentué la hausse des prix.

"Acquérir ces appareils par facilité demeure la solution appropriée pour les ménages à faibles revenus" a estimé M. Chahbi, appelant cette catégorie sociale à rationaliser ses dépenses, pour pouvoir subvenir à ses besoins, notamment en cette période de crise sanitaire. APS