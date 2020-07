Commerce: Rezig préside une réunion avec les cadres centraux consacrée au suivi des dossiers du secteur

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a présidé, samedi au siège de son département, une réunion avec les cadres centraux consacrée aux dossiers du secteur, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion qui s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aissa Bekai, M. Rezig a mis l'accent sur "l'impératif respect des délais impartis, notamment ceux des dossiers communs avec les autres départements ministériels", lit-on dans un communiqué publié sur la page Facebook du ministère.

Le secteur du commerce est concerné par le Plan national de relance socio-économique, examiné lors d'une séance de travail présidée récemment par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune en présence du Premier ministre et des ministres des Finances, de l'Energie, de l'Industrie, des Mines, du Commerce et de l'Agriculture, ainsi que du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective.

Lors de cette réunion, le président de la République avait appelé les ministres concernés à entamer immédiatement, sous la supervision du Premier ministre, la recherche des mécanismes efficaces à même de réduire, à court terme, les dépenses inutiles et d'augmenter les revenus à travers l'encouragement de la production nationale, la généralisation de la numérisation et la lutte contre l'évasion fiscale, le gaspillage et la surfacturation, afin de permettre au pays de surmonter les difficultés conjoncturelles induites par la double crise issue du recul des revenus des hydrocarbures et de la propagation de la pandémie de la COVID-19.