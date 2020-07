M. Senhadri (D.G de la Radio Algérienne) : la journée d'information sur la Covid-19 est une action de sensibilisation citoyenne

« Nous sommes présents depuis l’annonce de la pandémie en Algérie en tant que vecteur d’information et de sensibilisation contre la Covid-19», a déclaré, dimanche, le D.G de la Radio Algérienne M. Djamel Senhadri.

Intervenant au journal parlé, de 7 heures, de la chaine 1, à l’occasion du lancement de la journée ouverte sur le Covid-19, M. Senhadri a assuré que la Radio nationale demeure un levier sur le terrain au titre d’outil d’information et de suivi de l’évolution de la pandémie dans tous les secteurs d’activité et rester à l’écoute de la société et des autorités à ce sujet ».

Dans cette optique, l’orateur assure qu’il a été décidé, ce dimanche, une journée ouverte d'information sur les ondes de toutes les chaines de la Radio nationale, pour rappeler encore une fois, par un langage simple et explicatif le danger de la propagation de la pandémie du Covid-19 et communiquer les moyens de s’y prémunir afin de stopper son progrès conformément aux instructions du président de la République quant au rôle de la Radio nationale pour véhiculer l'information en continu.

M. Senhadri a souligné que cette journée s’inscrit dans un plan d’action et d’accompagnement des autorités compétentes nationales et qui profite aux citoyens suite au relâchement général et généralisé observé ces dernières semaines à travers toutes les wilayas alors que les chiffres alertent d’une menace réelle en perspective avec la résurgence des contaminations.

Le premier responsable de la Radio Algérienne a souligné que « même s’il y a encore des morts, à déplorer malheureusement, il ne faut pas verser dans le catastrophisme et poursuivre parallèlement le travail qui est le notre : suivre, rapporter et informer de tout ce qui a trait avec le coronavirus afin de rester vigilants et alertes contre ce mal invisible mais virulent.»