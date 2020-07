Le Premier ministre à Sidi Bel-Abbes : redonner à l’agriculture la place qui lui sied

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en visite de travail dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a souligné, lundi, la nécessité de redonner au secteur de l’agriculture la place qui lui sied et d’encourager l’investissement dans ce domaine.

Au niveau de l’exploitation agricole "Harima Rabah", implantée dans la commune de Tabia, première étape de sa visite, Abdelaziz Djerad a insisté sur la place et l’apport de l’agriculture dans l’économie nationale, mettant en exergue la nécessité d’un retour vers ce secteur, créateur d’emplois et de richesses et pour réduire la facture des importations.

"Notre production agricole est variée et de qualité.

Le secteur doit être valorisé en encourageant l’investissement et en mobilisant les moyens nécessaires pour intervenir et exploiter de grandes surfaces", a souligné le Premier ministre.

Dans ce cadre, l’Etat interviendra pour apporter son assistance mais c’est à l’entreprise d’assurer et d’apporter la plus-value, a encore précisé Abdelaziz Djerad, soulignant la nécessité de développer et d’encourager l’industrie de transformation des produits agricoles pour répondre aux besoins nationaux.

Le Premier ministre a, en outre, insisté sur l’importance à donner à la région du Sud du pays dans le but de diversifier la production agricole et d’alléger la facture des importations.

L’exploitation agricole "Harima Rabah" est le fruit d’un investissement privé.

Elle s’étend sur une superficie totale de 1.364 has et spécialisée dans l’arboriculture fruitière, couvrant une superficie de 997 hectares de pommiers, pêchers, pruniers, cerisiers, vignes, abricotiers et plaquemines.

L’exploitation assure une production totale de 560.210 quintaux.

Cette exploitation utilise le système d’irrigation du goutte à goutte qui assure une économie de l’eau, grâce à un réseau comportant dix bassins d’accumulation d’une capacité totale de 1.900.000 m3.

Cet investissement, réalisé sur fonds propres, est doté d’infrastructures de stockage, composées de deux chambres froides d’un volume total de 2000 m3 et de deux hangars d’une capacité totale de 1.800 m2.

L’exploitation agricole a permis, en outre, la création de 560 postes d’emploi, dont 260 permanents et 300 autres saisonniers.

Elle est répartie sur trois sites, deux au niveau de la commune de Sidi Ali Benyoub et un troisième dans la commune de Tabia.

M. Djerad préside une cérémonie de distribution de 1.607 logements

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a, également, présidé une cérémonie de remise de 1.607 clés de logements, tous types confondus, à leurs bénéficiaires.

Le plus grand nombre des logements distribués, à savoir 1.200 unités, concerne les souscripteurs du programme de l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL), selon les services de la wilaya.

Lors de la même cérémonie, il a été procédé à la remise des clés aux bénéficiaires de 307 logements publics locatifs (LPL), ainsi qu’à ceux de 100 logements promotionnels aidés (LPA).

Dans le même registre, 20 décisions d’aide à l’habitat rural ont été remises à leurs bénéficiaires.

Le secteur de l’éducation a tiré lui aussi profit de la visite de M. Djerrad, à travers la réception, au cours de cette cérémonie, de 20 bus de transport scolaire au profit des différentes communes de la wilaya.

Pour sa part, l’Office national de l’assainissement, s’est vu attribuer 10 camions hydro-cureurs, un apport devant lui permettre d’améliorer son rendement et le rendre plus efficace, se sont réjouis les responsables de cet organisme.

M. Djerad préside la mise en service d’un réseau de gaz naturel au profit du village Djouaher

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a, par ailleurs, préside la mise en service d’un réseau de gaz naturel au profit des habitants du village de "Djouaher", considéré comme zone d’ombre dans la commune de Sidi Lahcen.

S'adressant aux habitants du village qui lui ont réservé un accueil chaleureux, le premier ministre a rassuré sur la prise en charge de leurs préoccupations quotidiennes.

"Nous œuvrons à régler les problèmes quotidiens des citoyens concernant l’eau, le gaz et autres services", a déclaré M. Djerad lors de sa rencontre avec les villageois qu'il a invités à ne pas hésiter à soumettre leurs soucis au wali auquel incombe le devoir de les prendre en charge.

Le réseau de gaz de ville mis en service, d’une longueur de 8,4 kilomètres linéaires, a été réalisé en 60 jours pour assurer le raccordement de 305 foyers.

Sur place, le Premier ministre, en compagnie d’une délégation ministérielle, a suivi un exposé sur l’état d’avancement des travaux du projet du réseau d’assainissement dans cette région.

Le taux d’avancement des travaux de canalisation du réseau d'assainissement qui s’étend sur 4.100 mètres linéaires, a atteint 65 pour cent.

Le réseau permettra de mettre fin aux fosses septiques creusées de manière anarchique, de lutter contre les maladies à transmission hydrique et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

A l’occasion, un exposé a été présenté au Premier ministre sur le programme de prise en charge des zones d’ombre disséminées à travers la wilaya.

Les 189 zones concernées nécessitent 364 opérations de développement dans différents secteurs aussi importants que l’éducation, la santé, le gaz de ville, l’électricité et autres, a-t-on précisé.

A présent, 131 opérations ont été concrétisées et 64 sont en cours de réalisation.

En ce qui concerne le raccordement de zones d’ombre en énergie solaire, le Premier ministre a annoncé la décision d’allouer d’une enveloppe de 400 millions DA pour financer cette opération dans la wilaya de Sidi bel abbes.

Il est prévu, par ailleurs, l’approvisionnement de quelque 1.000 foyers des zones d’ombre en gaz propane.

Le taux de raccordement à l’électricité dans la wilaya a atteint 99 pour cent, selon les explications fournies au Premier ministre.

M. Djerrad affirme le soutien total de l’Etat aux investisseurs dans les industries de transformation

M. Djerad a déclaré, lors de l’inauguration d’une usine de transformation du marbre et du granite dans la commune de Sidi Ali Benyoub, la plus grande du genre au niveau africain, que le développement des industries de transformation fait partie de la stratégie du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui "accorde un soutien total aux investisseurs activant dans le domaine de l’industrie de transformation", a-t-il dit.

"L'industrie de transformation est très importante pour notre pays qui recèle des ressources naturelles, à l’instar des domaines miniers et de l’agriculture.

Elle nous permettra de renforcer progressivement le secteur industriel et de réduire la dépendance à la rente pétrolière et gazière", a souligné le Premier ministre.

M. Djerad, qui a eu droit à des explications sur le processus de transformation de la matière brute (pierre) en marbre et en granite, a exhorté le propriétaire de cette usine à la formation des jeunes dans ce créneau ainsi que la création d’emplois.

Il a insisté, également, sur l’encouragement et l’accompagnement de la création de petites et moyennes entreprises autour de cette usine pour permettre aux jeunes d’investir dans ce genre d’industrie "importante", appelant les investisseurs algériens à l’achat d’usines européennes en arrêt d’activité, notamment celles proposées à des prix raisonnables, relevant l’importance de telles opérations pour "soutenir l’industrie en Algerie".

Implantée sur une superficie de 64.542 mètres carrés, cette usine est dotée d’une capacité de production de 10.000 mètres carrés de différents types de marbre et de granite et offre actuellement de plus de 400 postes d’emploi direct.

Selon les explications fournies sur place, la matière première (pierre) provient de quatre carrières des régions de Tamanrasset et d’Aïn Guezzam, pour une capacité de de transformation estimée à près de 12.000 tonnes par mois.

Cette usine qui fonctionne selon les standards internationaux assure la couverture des besoins nationaux en la matière. APS