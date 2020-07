Zetchi : "il faut trancher sur l’avenir des compétitions avant la fin de juillet"

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a admet ce vendredi la difficulté de reprendre les différents championnats, suspendus depuis mars dernier en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), tout en annonçant que l’Assemblée générale extraordinaire (AGEx) va se prononcer sur l'avenir de la saison 2019-202 avant la fin de ce mois.

S’exprimant dans l’émission "Studio El-Kora" de la chaîne 1 de la Radio Algérienne, Zetchi a indiqué : "la reprise sera difficile. La situation sanitaire est en train de prendre de l'ampleur. On ne peut pas maintenir une décision prise des mois plus tôt. Nous sommes au mois de juillet, je pense que le contexte actuel et les données ne sont plus les mêmes, contrairement à ce qui avait été le cas en mai. L'arrêt définitif du championnat doit être bien étudié sur tous les plans. Les propositions consistent à trouver la bonne formule pour arrêter le championnat. La responsabilité sera collective, et ne concerne pas uniquement la FAF".

Réunis mercredi dernier au niveau du siège de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger), les membres du Bureau fédéral ont discuté de trois propositions qui seront soumises à l'assemblée générale dans le cas où cette dernière viendrait à valider l'arrêt définitif de la compétition.

Zetchi a ajouté :"d'abord, les membres de l'AG devront se prononcer sur l'arrêt ou la poursuite du championnat. Dans le cas où la suspension définitive de la compétition sera approuvée, il y aura trois propositions qui seront soumises : saison blanche, figer le classement à la dernière journée pour tous les paliers et consacrer les champions promus et relégués, alors que la troisième consiste à désigner les champions et les promus, mais pas de relégués", soulignant que "la décision prise de convoquer une AGEx correspond à la situation exceptionnelle que nous vivons".

Avant de poursuivre : "L'article 82 des statuts permet au BF de mettre un terme au championnat, mais par souci de consultation démocratique, nous avons préféré mettre la balle dans le camp de l'assemblée générale qui reste souveraine. Notre objectif est d'impliquer tous les acteurs du football algérien. Si nous avions pris la décision au niveau du Bureau fédéral, nous ne serions pas épargnés par les critiques".

La consultation écrite, l'option privilégiée

S'agissant de la manière que compte adopter la FAF pour organiser l'AGEx, en pleine pandémie du Covid-19, le président de la FAF a expliqué que son instance a déjà saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), mais également la Fédération internationale (Fifa).

"Nous avons saisi le MJS pour nous donner son accord afin d'organiser cette AGEx en présence des membres. Mais, cette option ça sera difficile à réaliser au vu de la situation sanitaire, même si nous avons tout prévu en matière d'organisation. Au cas échéant, la FAF procédera à une AG par consultation écrite, d'ailleurs nous avons reçu le feu vert de la Fifa pour adopter cette formule dans un cadre réglementaire. L'éventualité d'organiser cette AGEx par visioconférence est difficile à faire, pour des raisons d'ordre technique (réseau d'internet, ndlr)".

Concernant la date du déroulement de cette AGEx, Kheireddine Zetchi table sur une organisation "avant l'Aïd Al-Adha (31 juillet, ndlr). Nous souhaitons être fixés définitivement sur le sort réservé à cette saison". Zetchi a tenu à lever le voile sur l'article 29 des statuts, relatif à la convocation d'une AGEx.

Point d'AGEx pour les compétitions dans les statuts de la fédération

"Nous sommes dans une situation exceptionnelle. L'article 29 ne limite pas à trois (changement du siège de la FAF, changement des statuts, et dissolution de la FAF, ndlr) les points abordés lors d'une AGEx. Imaginons qu'une AG ordinaire s'est déroulée en mars, et un imprévu s'est déroulé un mois plus tard, dans ce cas de figure ne nous pouvons pas attendre une année pour essayer de trouver une solution !".

Zetchi souhaite avoir plus de visibilité d'ici "à la semaine prochaine" : "Une fois que l'assemblée générale se prononce sur la saison actuelle. Nous allons suivre avec attention la situation sanitaire, tout en ouvrant en même temps le mercato d'été pour une durée de 12 semaines, pour permettre aux clubs de faire leur marché. J'appelle aussi les clubs à investir dans le protocole sanitaire, qui sera appliqué en vue de la saison prochaine".

Enfin, le président de la FAF a écarté toute animosité avec le CR Belouizdad, actuel leader de la Ligue 1.

"Le CRB avait dominé le championnat depuis le début de la saison. La gestion du club s'est nettement améliorée. Mais, je n'admets pas ceux qui veulent semer la zizanie. Je suis contre la "Fitna".

Le CRB est un grand club, que nous respectons. Je demande à Taoufik Korichi (directeur du pôle compétitif du CRB, ndlr), à plus de sagesse dans ses propos. Si l'AG décide de décerner le titre au CRB, nous allons lui offrir le trophée avec grand plaisir".

Pour rappel, le BF de la FAF a maintenu à deux reprises sa décision prise le 30 avril pour la poursuite de la saison 2019-2020, tout en précisant que seuls les pouvoirs publics sont habilités à décider d'un éventuel retour aux activités sportives et footballistiques. Mais, jeudi 9 juillet de ce mois, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ne pas autoriser "pour le moment" la reprise des compétitions.