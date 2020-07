Tunisie : démantèlement d'une cellule terroriste

Les forces de sécurité tunisiennes ont démantelé une cellule terroriste composée de cinq membres qui était active dans la province côtière de Sousse (Est), a fait savoir mercredi le ministère tunisien de l'Intérieur.

Cette cellule, qui comprenait une femme, était également active entre deux autres provinces, celle de Kasserine (centre-ouest), et de Gabès (sud-est).

Ses membres "projetaient des attentats terroristes avec pour cibles des établissements et des patrouilles sécuritaires", a indiqué le ministère dans un communiqué, selon qui ils étaient entraînés à fabriquer des explosifs et des engins piégés d'autant plus qu'ils étaient en contact direct avec d'autres terroristes via les réseaux sociaux.

Selon Houcemeddine Jbabli, porte-parole de la Garde nationale tunisienne, tout le groupe a été placé en détention le 17 juillet, sur ordre du juge d’instruction.