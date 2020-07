Moissons céréalières 2019-2020 : mobilisation d'une capacité de stockage de 38,5 millions qx

La campagne céréalière moissons battage 2019/2020 s'appuie sur une capacité de stockage mobilisée de 38,5 millions de quintaux (qx), a indiqué mercredi le ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans un communiqué.

Selon la même source, cette campagne céréalière débutée le 12 avril dernier, a bénéficié de la mobilisation de capacités de stockage de près de 35 millions de quintaux, renforcées par la mise en service de 9 nouveaux silos d’une capacité totale de 3,5 millions de quintaux.

Un parc de 10.804 moissonneuses batteuses a également été mobilisé pour cette campagne.

"La campagne céréalière moissons battage 2019/2020 se poursuit dans de bonnes conditions au niveau de l’ensemble des wilayas, et ce, grâce aux dispositions prises à travers la mobilisation de moyens humains, matériels et logistiques", fait savoir le ministère.

Aussi, un plan de transfert inter-coopératif (CCLS) a été établi en vue de faciliter le déplacement du surplus de la collecte d’une zone à une autre.

"Il y a lieu de préciser également, l’installation d’un réseau de 500 points de collecte ouverts 7/7 jours à travers le territoire national situés près des zones de production, lesquels sont pourvus en moyens humains et matériels dont les agréeurs, les magasiniers et les ponts bascules", souligne le communiqué.

Pour l’acheminement de la production vers les points de collecte, une flotte de 1.600 camions a été mobilisée par "Agro Route", filiale de l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC). Ce dernier continue d’acquérir de nouveaux moyens de transport.

Paiement des agriculteurs dans un délai ne dépassant pas les 72 heures

Aussi, et dans le cadre de l’assouplissement des procédures, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a donné des instructions pour réunir toutes les conditions permettant l’engagement des mesures de paiement des agriculteurs dans un délai ne dépassant pas les 72 heures.

"A cela s’ajoute l'examen de la mise en place, durant la campagne en cours, d’un dispositif de numérisation et virement direct dans les comptes bancaires des agriculteurs.

En outre, les CCLS se sont organisées pour assurer un service de 7/7 jours, de 6h à 20h pour la réception de la récolte, et ce, pendant toute la campagne de moissons battage", assure le ministère.

A noter que la superficie emblavée au titre de la campagne céréalière 2019/2020 est estimée à 3,5 millions d’ha dont 2,5 millions ha ont été moissonnés à ce jour.

Ainsi pour faciliter aux céréaliculteurs l’acquisition d’intrants agricoles (semences, engrais, crédit et assurance), un guichet unique regroupant la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), la Caisse régionale de la mutualité agricole (CRMA) et la CCLS, a été ouvert au début de la campagne en cours au niveau de l'ensemble des coopératives relevant de l’OAIC.

Concernant l’approvisionnement en semences certifiées (propre et indemne de maladies), les CCLS ont mis à la disposition des céréaliculteurs 3 millions de quintaux de semences dont 2,6 millions de quintaux ont été commercialisées durant la campagne en cours.

Pour ce qui est de l’approvisionnement en engrais, une quantité globale de 1,8 million de quintaux a été mobilisée au titre de cette campagne dont 1,3 million de qx ont été commercialisés.