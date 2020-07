Respecter les règles d’hygiène pour l’intégrité du sacrifice et la protection du consommateur

Le président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi a appelé, jeudi, à l’impératif respect des règles d’hygiène pour l’intégrité du sacrifice, citant entre autres la propreté de l’environnement et des outils utilisés dans l’abattage.

Contacté par l’APS, le président de l’APOCE a souligné que le respect des consignes d’hygiène était "impératif" pour la santé du consommateur notamment au vu de la vague de chaleur qui sévit dans plusieurs wilayas du pays et les risques de propagation du Coronavirus.

A cet effet, il a insisté sur l’importance de désinfecter les outils d’abattage et de dépiautage et de s’assurer que la viande n’a subi aucune altération du fait de l’augmentation de la température et de l’humidité.

Pour M.Zebdi, il serait plus judicieux de découper la viande à domicile plutôt que de recourir aux bouchers afin d’éviter tout risque de transmission du virus.

Le président de l’APOCE a tenu également à mettre en avant le respect obligatoire de la distanciation physique et de l’ensemble des gestes barrières dans le souci de parer à l’expansion du virus à l’occasion de l’Aïd El-Adha.