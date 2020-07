Le président du Croissant-Rouge sahraoui appelle les donateurs à accélérer l'acheminement des aides aux réfugiés sahraouis

Le président du Croissant-Rouge sahraoui, Bouhbini Yahia, a lancé jeudi un appel aux pays donateurs pour accélérer l'acheminement des aides aux réfugiés sahraouis dans les camps, face à la diminution des stocks alimentaires et à la pandémie Covid-19.

"La réponse à l'appel lancé par les organisations internationales, en coordination avec le Croissant-Rouge sahraoui, n’a apporté, à ce jour, que 20% à peine des besoins, et partant, nous sommes très loin de couvrir toute la demande", a déclaré M.Bouhbini à l'APS.

"C’est pourquoi nous lançons, encore une fois, un appel aux pays donateurs pour la fourniture rapide des aides destinées à la lutte contre le Coronavirus, qui a atteint désormais les camps des réfugiés", a-t-il souligné ajoutant que cette situation "nécessite de nombreuses mesures et autres précautions, et nous avons cruellement besoin de ces contributions et dons en ce moment très critique".

Il a fait savoir que face à la propagation de la pandémie dans le monde et la diminution des aides des pays donateurs et le retard enregistré dans l'acheminement de certains produits, le Croissant-Rouge sahraoui a été contraint, au cours des derniers mois, de puiser dans les stocks.

"Aujourd'hui, nous disposons d’un stock d’à peine trois mois en certains produits de base", a-t-il précisé.

Et d’ajouter : "actuellement nous parlons d’une période d’épidémie qui peut être longue ou d’une deuxième vague d’où la nécessité d’une chaine d’approvisionnement PAM efficace et celle-ci repose sur les contributions les pays donateurs".

Rappelant que l’Algérie avait offert 300 tonnes d’aides aux réfugiés sahraouis à travers des caravanes organisées par le Croissant-Rouge Algérien (CRA), les parlementaires et plusieurs wilayas, le président du Croissant-Rouge sahraoui a affirmé que ces aides, qui avaient coïncidé avec le mois de Ramadhan, avaient considérablement allégé les souffrances des réfugiés dans les camps sahraouis.

La ministre sahraouie de la Santé Kheira Bellaha avait fait état, mercredi, de l’enregistrement de quatre (04) cas confirmés de Coronavirus et d’un premier décès dans les camps des réfugiés, qui en étaient épargné jusqu'à juin dernier.