Djerad : manque de liquidité, feux de forêts et perturbations de l'AEP "actes prémédités visant à créer l'instabilité"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a révélé, dimanche à Alger, que les phénomènes liés au manque de liquidité au niveau des bureaux de poste, aux feux de forêts et aux perturbations de l'alimentation en eau potable (AEP), ainsi que les coupures d'électricité enregistrées dans plusieurs régions du pays étaient des "actes prémédités" visant à "créer la fitna et l'instabilité" dans le pays.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une réunion ministérielle consacrée à l'exploration du marché des vaccins anti-Coronavirus, Djerad a indiqué : "le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune m'a chargé d'ouvrir une enquête sur les feux de forêts, le manque de liquidité au niveau des bureaux de poste et les perturbations de l'AEP".

Le premier ministre a souligné que le Président de la République "a donné cette instruction, car il est étrange voire du hasard que ces trois opérations, enregistrées le même mois, touchent à la stabilité et créent des problèmes dans la relation entre le citoyen et les autorités publiques".

Concernant le problème de liquidité, le Premier ministre a affirmé qu'il a été procédé, durant un (1) seul mois, "au retrait de 4000 Mds de centimes des bureaux de poste", qualifiant ce chiffre d'énorme".

Après avoir expliqué que cette "anomalie ne signifie pas l'absence de lacunes sur les plans opérationnels et administratifs", Djerad s'est dit étonné que certains citoyens "retirent de l'argent quotidiennement et pendant plusieurs jours.

Après examen, il s'est avéré qu'il s'agit d'un complot afin de créer des problèmes durant les jours précédant l'Aid el Adha".

La veille de l'Aïd El Adha (jeudi) et hier (samedi), "ce problème n'a pas été enregistré", ce qui implique pour nous de "chercher l'origine de ce problème", a estimé le Premier ministre, notant que "dans l'attente des résultats des enquêtes, des indices montrent qu'il s'agit d'actes malveillants visant à semer la confusion parmi les citoyens".

Quant aux incendies de forêts, Djerad a fait état de l'interpellation, dans la wilaya de Batna, d'individus "en train de mettre délibérément le feu dans des forêts, et de l'enregistrement de 4 à 5 incendies en même temps et au même endroit", faisant savoir qu'une enquête est en cours afin d'élucider les circonstances de ces incidents".

Par ailleurs, le Premier ministre a qualifié les coupures d'eau et l’arrêt de la station de dessalement de Fouka (Tipaza) d'"acte prémédité par un certain groupe", rappelant qu'"une enquête a été diligentée et une action judiciaire contre X a été intentée par le ministre des Ressources en eau en vue de déterminer les circonstances de cet apparent sabotage".

Concernant le problème de la coupure d'électricité, Djerad a souligné que "plusieurs actes de sabotage touchant les lignes d'électricité ont été enregistrés dans la wilaya d'Annaba et dans diverses régions du pays".

"Si toutes ces données sont prises en compte, l'on peut dire qu'il y a des actes prémédités visant à semer la discorde et l'instabilité dans le pays", a-t-il conclu, appelant, par la même, le peuple algérien à "faire face à ces incidents malveillants".

"L'Etat y fera toujours face avec fermeté et le citoyen est tenu de protéger la stabilité, un atout majeur pour le pays", a-t-il soutenu.