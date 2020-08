Le Sri Lanka, premier pays connecté via les ballons de Google

C'est une première mondiale, Google et le gouvernement srilankais viennent de signer un accord préliminaire afin de connecter la totalité du pays grâce à des ballons gonflés à l'hélium. Ce projet, développé sous le nom de Loon par le laboratoire secret Google X Lab, veut ainsi apparaître comme une solution de connexion crédible.

Les ballons utilisés pour le projet sont équipés de réflecteurs capables de réfléchir les ondes 4G. Un seul ballon est ainsi capable de répercuter le signal provenant d'une antenne au sol à tous les smartphones dans un rayon de 80 kilomètres, voire plus si davantage de ballons sont utilisés en chaîne. La durée de vie des ballons a grandement été améliorée par rapport à ceux utilisés lors des premières expérimentations il y a deux ans, et atteint désormais six mois.

Une infrastructure performante et bon marché

L'objectif affiché par Google et le gouvernement est de mettre en place la première couverture internet intégrale d'un pays. Comme l'explique, enthousiaste, le ministre des Affaires étrangères et des Technologies numériques Mangala Samaraweera : « L'intégralité de l'île du Sri Lanka, chaque village, sera couverte par un Internet haut débit à petit prix».

Historiquement, le Sri Lanka a toujours été à la pointe de la technologie en Asie du Sud en matière de communications. Après avoir été le premier pays de la zone à avoir introduit des téléphones mobiles en 1989, il fut le premier à lancer la 3G (en 2004), puis la 4G (en 2013). L'arrivée de Google et de ses ballons Loon permet au pays de conforter son avance dans ce domaine en disposant d'une infrastructure internet fiable et flexible, le tout pour un prix relativement faible.