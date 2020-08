Décès du khalife général Médina Baye (Sénégal): Condoléances du Président Tebboune à la famille et disciples de la Tariqa

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi, un message de condoléances et de compassion à la famille du Cheikh Tidjani Ibrahim Niass, Khalife général de la Tariqa Tidjaniya de Médina Baye (Sénégal), indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Suite au décès du Cheikh Tidijani Ibrahima Niass, Khalife général de Médina Baye (Sénégal), le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du défunt et à tous les disciples de la Tidjaniya.

Le président de la République a mis en avant, les contributions du défunt dans la diffusion de l'Islam et des valeurs de tolérance et de modération, priant Allah, Tout-Puissant, d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de prêter réconfort et patience à sa famille et ses proches et aux cheikhs et élèves de la Tidjaniya et l’ensemble de ses disciples au Sénégal et dans le monde entier", précise le communiqué.