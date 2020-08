Alger : campagne de désinfection de la promenade des Sabelettes et de la forêt de Ben Aknoun en prévision de leur réouverture

Une vaste campagne de désinfection a été lancée, jeudi matin, au niveau de la promenade des Sablettes, la forêt de Ben Aknoun et "la prise d’eau" d’El Harrach dans le cadre de la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, et en prévision de "la réouverture graduelle" de ces espaces, a indiqué le directeur général de l’Office des parcs des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), Lyes Gamgani.

Dans le cadre du programme de la wilaya d’Alger de lutte contre la pandémie (Covid-19), l’OPLA a lancé une vaste campagne de désinfection et de nettoiement, à travers la promenade des Sablettes, commune d’Hussein Dey, la forêt de Ben Aknoun, et la prise d’eau d’El Harrach, qui se poursuivra jusqu’à la fin de la saison estivale, a déclaré M. Gamgani à l’APS.

En attendant "l’annonce officielle" de la date d’ouverture de ces espaces de loisirs, et en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour la réouverture progressive des plages et espaces de loisirs en cette saison estivale, l’OPLA "œuvre à réunir toutes les conditions sanitaires nécessaires pour accueillir les estivants" a ajouté le même responsable, en allusion aux mesures de protection, à savoir le port obligatoire du masque de protection, la disponibilité du gel désinfectant et le respect de la distanciation physique, en sus de la désinfection des locaux commerciaux et l’ensemble des structures de prestation de services disponibles au niveau de la promenade des Sablettes, avec une moyenne de 3 fois par jour.

M. Gamgani a souligné que "la grande superficie de la Promenade des Sablettes (20 hectares) permet de recevoir les familles et les jeunes en quête d'un espace de détente", assurant que pour une réouverture sans encombres de ces lieux de loisirs, tous les personnels de l’OPLA seront mobilisés et appuyés par des équipes d’appoint de l’Etablissement de l'hygiène urbaine et de la protection de l'environnement de la wilaya d'Alger (HUPE) et de l’Etablissement de maintenance des réseaux routiers et d'assainissement de la wilaya d'Alger (ASROUT).

Le responsable a également fait état de la coordination avec les associations concernées pour la sensibilisation des citoyens à l'importance du respect des mesures barrières.

Les visiteurs de la Promenade des Sablettes auront accès aux commerces, aux jeux, à la piscine et à la plage du "Piquet blanc", a-t-il fait savoir.

Le directeur général de l’OPLA a saisi l’occasion pour lancer un appel en direction des estivants à "l’impératif respect du dispositif sanitaire mis en place et des mesures barrières recommandées par les autorités sanitaires afin d’éviter de nouveau cas de Covid-19".

APS