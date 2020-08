Rais M’bolhi : "Je suis bien à Al Ittifaq

Le gardien de but international algérien, Rais M’bolhi, a dit "se sentir bien" à Al Ittifaq Dammam et compte honorer son contrat avec le club saoudien de football jusqu'à son expiration, soit en juin 2021.

"Je me sens bien à Al Ittifaq, où je suis respecté par tout le monde. On forme un groupe homogène et chacun essaye de faire son travail pour porter le club haut", a déclaré M’bolhi à la chaîne TV Alkass, après la victoire arrachée dans le temps additionnel face à Al Feiha (3-2), dimanche soir pour le compte de la 24e journée de championnat.

Le champion d’Afrique 2019 a expliqué, par ailleurs, que le retard dans la reprise des entraînements avec son club était pour des "raisons familiales" et non pas pour un différend avec les dirigeants d’Al Ittifaq avec lesquels il entretient une "bonne relation".

"J’ai été autorisé à retarder ma reprise de quelques jours, car j’étais retenu par des obligations familiales en France. Sinon, j’aurais repris avec le groupe à la date fixée par la direction", a expliqué M’bolhi, élu meilleur gardien de but du mois de mars du championnat saoudien.

Une récompense d’ailleurs qui "revient au travail de tout le groupe formant Al Ittifaq, ce qui a contribué aux bons résultats enregistrés, après une période difficile que le club a connue", a souligné Rais M’bolhi.

Lors du match de dimanche contre Al Feiha, Al Ittifaq était mené 0-2 en 1re mi-temps, avant de renverser la vapeur au retour des vestiaires pour finalement l'emporter 3-2.

Grâce à ce succès, Al Ittifaq grimpe à la 7e place avec 35 points, alors qu’Al Feiha occupe la 11e position avec 27 unités. APS