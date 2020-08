Un réseau de trafic de véhicules international démantelé à Setif

La brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la police judiciaire de la sureté de la wilaya de Sétif a neutralisé, mercredi, un réseau national de 29 membres spécialisé dans le trafic des véhicules objet de contrebande internationale ou de vol et de leur mise en circulation avec des caractéristiques techniques non-conformes.

Selon le chargé de communication de la sûreté de wilaya le commissaire de police Abdelwahab Aïssani, a précisé que l’opération a permis d’arrêter 29 personnes impliquées et de récupérer 50 voitures volées dont deux objets d’une recherche internationale.

Agissant sur informations relatives à la possession par deux personnes de deux voitures de contrebande internationale provenant d’un pays européen et venant d’une wilaya de l’Ouest du pays, les enquêteurs ont entamé les investigations ayant permis d’identifier les deux mis en cause et leur arrestation à bord des deux voitures dont le contrôle a révélé qu’elles étaient l’objet d’une recherche internationale et que leurs dossiers de base étaient falsifiés, selon la même source.

La poursuite de l’enquête a en outre montré que les deux inculpés activaient au sein d’un réseau national spécialisé dans la contrebande internationale de véhicules et dans la falsification de leurs dossiers de base avec la complicité de certains fonctionnaires, a ajouté le même officier qui a indiqué que tous les 29 membres du réseau ont été identifiés et arrêtés.

Accusés de "possession et échange de véhicules objet de la contrebande internationale et de véhicules volés, de leur mise en circulation avec des caractéristiques techniques non-conformes, de faux et usage de faux dans leurs dossiers de base", les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif, est-il indiqué.