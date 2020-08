Education: création d'un établissement public des œuvres scolaires au cycle primaire

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a fait état mercredi à Alger de la création d'un établissement public national des œuvres scolaires au cycle primaire, chargé des missions liées à la restauration, au transport et aux activités sportives et culturelles.

"En application des réformes gouvernementales visant l'amélioration de la gestion des œuvres scolaires au cycle primaire, les pouvoirs publics ont décidé de créer un établissement public national des œuvres scolaires", a indiqué Beldjoud dans une allocution prononcée lors de la réunion Gouvernement-walis, ajoutant que cet établissement aura pour missions "la gestion du transport, l'hébergement et la restauration ainsi que les activités culturelles, sportives et de divertissement".

Le ministre de l'Intérieur a, en outre, affirmé que le texte réglementaire de cet établissement était "actuellement à l'étude".

En prévision de la prochaine rentrée sociale et scolaire, le secteur de l'éducation sera renforcé, selon le même responsable, par plusieurs nouvelles structures, dont "415 complexes scolaires, 143 CEM, 96 lycées et 560 cantines scolaires", ainsi que "77 salles de sport, 43 terrains de jeux et 89 Unités de dépistage scolaires (UDS)".

Dans le même cadre, "650 bus scolaires seront bientôt distribués au profit des élèves des zones d'ombre", a-t-il soutenu.

S'agissant de la promotion de la société civile, Beldjoud a fait savoir que "plus de 8.900 dossiers pour la création de nouvelles associations" avaient été déposés, suite auxquels, "3.200 associations avaient été agréées".

Evoquant les projets de numérisation du secteur, le ministre de l'Intérieur a indiqué que ce dossier "englobe plusieurs projets dont le développement d'applications électroniques en vue d'améliorer la qualité des services publics", annonçant la généralisation de "l'utilisation du numéro d'identification national pour chaque personne physique et l'examen des voies de sa généralisation aux personnes morales".

Cette année verra l'entrée en vigueur de "la signature électronique et le lancement d'un service de retrait à distance des actes de l'état civil" a fait savoir M.

Beldjoud, indiquant qu'"un fichier national sera élaboré afin de faciliter l'opération de prospection".