Réouverture des mosquées à Constantine : nécessaire respect du protocole sanitaire préventif

Le secrétaire général de la wilaya de Constantine, Said Akhrouf, a relevé vendredi, lors d'une réunion consacrée aux mesures prises pour la réouverture partielle des mosquées dans la wilaya, la nécessité de respecter le protocole sanitaire établi pour la prévention contre la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Le même responsable a mis en avant, au cours de la réunion à laquelle a pris part le directeur locale des affaires religieuses, des imams et inspecteurs du secteur, le rôle "déterminant" des imams dans la sensibilisation des fidèles sur l’importance du respect du protocole sanitaire préventif.

Il s'agit notamment d'effectuer l’ablution chez-soi, utiliser son propre tapis de prière, porter le masque sanitaire et respecter la distanciation physique.

M. Akhrouf a également appelé les imams à faire participer les membres des commissions des mosquées dans la gestion de cette "situation exceptionnelle" et le travail de sensibilisation.

Il a insisté que tout manquement au protocole sanitaire préventif peut entraîner une décision de refermeture de la mosquée concernée.

Le SG de la wilaya a informé que le nombre de mosquées concernées par la décision de réouverture partielle à Constantine à été augmenté de 88 à 174, une décision prise après une étude approfondie et la prise en charge de quelques réclamations.

Il a demandé aux citoyens à faire preuve de compréhension de la situation dictée par des considérations sanitaires qui empêchent la réouverture de toutes les mosquées.

M. Akhrouf a précisé que 76 mosquées seront rouvertes au chef lieu de wilaya, 29 dans la commune d’El Khroub, 18 dans la commune de Hamma Bouziane, 14 autres à Didouche Mourad et 7 mosquées à Ain Smara, et Ibn Ziad.

La décision de réouverture concerne aussi six (6) autres mosquées dans la commune d'Ain Abid, et celle d’ Ouled Rahmoune et 5 à Zighoud Youcef et 4 à Ibn Badis et une mosquée à Beni Hmidane et Messaoud Boudjeriou.

De son côté, le directeur local des affaires religieuses et des wakfs, Lakhdar Fanit, a indiqué qu’une vaste opération de désinfection et de marquage de sol dans les mosquées a été lancée appelant les fidèles au respect des mesures préventives pour lutter contre l'épidémie du coronavirus (Covid-19) après la réouverture des lieux de culte.

La réouverture progressive des mosquées s’inscrit dans le cadre de la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et concerne dans une première phase les mosquées dont la capacité d’accueil est supérieure à 1000 fidèles, rappelle-t-on.

Ces lieux de culte resteront ouverts tous les jours de la semaine, excepté le vendredi où les fidèles seront accueillis uniquement pour les prières d’El-Assr, d’El Maghrib et d’El Ichaa, selon le dispositif sur l'ouverture "progressive et contrôlée" des mosquées, arrêté par le Premier ministre concernant les 29 wilayas soumises au confinement partiel à domicile.

A souligner qu’au cours de cette réunion, le débat a été axé sur la mise en œuvre du protocole sanitaire préventif et la gestion des mosquées en particulier.