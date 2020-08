Décès du directeur du théâtre régional de Constantine Farid Boukrouma

Le directeur du théâtre régional "Mohamed Taher Fergani" de Constantine, Farid Boukrouma est décédé ce dimanche à l’âge de 60 ans, à l’hôpital de Skikda, a indiqué la direction du théâtre de Constantine.

Le défunt avait entamé sa carrière dans les années 1970 comme comédien au théâtre de Skikda et membre de l’association "Al Thakafa Chaabia", puis metteur en scène avant de s’orienter vers l’administration, et occupé les postes de directeur du centre culturel de la commune Ramdane Djamel, puis chef du service des activités culturelles à la direction de la Culture de Skikda et directeur du théâtre de cette même wilaya.

En juin 2018, il a été nommé à la tête de la direction du théâtre régional de Constantine.

Le ministère de la Culture a publié sur sa page officielle Facebook une lettre de condoléances adressée à la famille du défunt, le directeur du théâtre régional de Constantine Farid Boukrouma et dans laquelle, la ministre de la Culture, Malika Bendouda a exprimé "son immense tristesse".

"Farid Boukrouma était l’artiste passionné qui a servi le quatrième art et était d’un appui aux hommes de théâtre, dans la ville des ponts et dans d’autres villes", écrivait la ministre.

APS