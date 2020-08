Ligue Europa: De Jong envoie Séville en finale

Le FC Séville s'est qualifié, dimanche soir, pour sa quatrième finale de Ligue Europa en sept ans, en battant Manchester United (2-1), les Sévillois, en lice pour remporter leur sixième C3 sur les quinze dernières éditions, seront vendredi opposés à l'Inter Milan ou au Shakhtar Donetsk, qui s'affrontent lundi soir.

A Cologne, à huis clos, FC Séville a été sauvé à plusieurs reprises par le gardien de but marocain Yassine Bounou qui a repoussé des poings un coup-franc flottant de Marcus Rashford (39e), une frappe tendue de Bruno Fernandes, avant de bien sortir dans les pieds de Mason Greenwood (46e) et par deux fois dans ceux d'Anthony Martial (53e), dont il avait déjà repoussé une tentative en angle fermé trois minutes plus tôt.

Si Séville va disputer sa sixième finale européenne en quinze éditions de Ligue Europa, c'est aussi parce que le coaching de Lopetegui a été parfait. Il a maintenu sa confiance à Suso, peu décisif depuis son arrivée du Milan, et l'ailier espagnol a égalisé à la 26e, au deuxième poteau à la suite d'un centre de l'énergique Reguilon.

Dès la 56e, l'entraîneur des Andalous a décidé de faire rentrer Luuk de Jong. Revanchard mais pas rancunier, le Néerlandais lui a offert la qualification en marquant de près, sur un centre parfait de Jesus Navas. Fébrile pendant toute la rencontre, la défense mancunienne a encore été terriblement passive sur ce coup-là. Pas étonnant que le club termine sans titre pour la troisième saison consécutive.