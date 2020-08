Ligue des champions : le PSG en finale

Le PSG s'est montré à la hauteur de son statut de favori pour éliminer le RB Leipzig (3-0), ce mardi, au terme d'un match maîtrisé. Il se qualifie pour la première finale de C1 de son histoire. Ce sera contre le Bayern Munich ou Lyon, dimanche prochain a Lisbonne.

Il aura dû attendre 25 ans, la moitié de sa vie, avant de tenter à nouveau sa chance. Mais cette fois, il ne l'a pas manquée. Vainqueur autoritaire du RB Leipzig (3-0), le PSG s'est qualifié pour la première finale de Ligue des champions de son histoire. Le triste souvenir contre l'AC Milan en 1995 est effacé, la récompense suprême n'a jamais été aussi proche.

En éliminant Leipzig avec la manière, le PSG s'est offert le droit de disputer la première finale de Ligue des champions de son histoire. Il s'agira de la septième finale de C1 (Coupe des clubs champions puis Ligue des champions) d'un club français après les deux de Reims (1956 et 1959), celle de Saint-Étienne (1976), celles de l'OM (1991 et 1993) et de Monaco (2004).

À ce jour, seul l'OM a été sacré, en battant l'AC Milan en 1993 (1-0).