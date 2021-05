Ligue des champions : MCA-WAC, ce soir à 20h00 au stade du 5-Juillet

Le MC Alger est appelé à sortir le grand jeu, ce vendredi soir (20h00) pour essayer de remporter cette première manche en ligue des champions d'Afrique de football face au WA Casablanca, leader à l'issue de la phase aller du championnat marocain, devant son éternel rival le Raja Casablanca.

Le Mouloudia, qui reste également sur une élimination en Coupe de la Ligue face à l'USM Alger (2-0), est appelé à puiser dans ses ressources pour venir à bout du Wydad, qui n'a concédé que deux défaites depuis le début de la Ligue des champions.

"C’est vrai que le WAC est l’un des favoris pour gagner la Ligue des champions, mais nous allons tout faire pour honorer le football national et le MCA, que ce soit à Alger ou à Casablanca. Il faut savoir aussi que si l’on veut aller loin dans cette compétition, il faut élever notre niveau. On promet que nous allons tout faire pour réussir un bon résultat", a indiqué l'entraîneur du MCA Nabil Neghiz dans l’émission football magazine de la chaîne 3 de la Radio Algérienne.

Ce match sera dirigé par un trio arbitral éthiopien conduit par Bamlak Tessema, assisté de ses deux compatriotes Fatsoun et Eric Imafo.

L'autre représentant algérien, le CR Belouizdad sera au rendez-vous à domicile avec un autre derby maghrébin face respectivement à l'ES Tunis (Tunisie) samedi à Alger (17h00) en quarts de finale (aller) de l'épreuve.

Ayant réussi à s'extirper de la phase de poules, en terminant deuxième de son groupe, le CRB sera face à de sérieux clients, considérés comme des favoris en puissance pour la succession du Ahly du Caire, vainqueur de la précédente édition.

Le Chabab, dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur serbe Zoran Manojlovic, devra rester vigilant face à une équipe de l'Espérance où évoluent pas moins de cinq joueurs algériens : Chetti, Bedrane, Benguit, Meziane et Tougaï. Ce dernier a retrouvé la compétition dimanche après trois mois d'absence pour cause de blessure.

Les "Sang et Or" sont déplacé jeudi (19h50) à Alger complétement libérés, auréolés de leur 31e titre de champions de Tunisie de leur histoire, d'où la nécessité pour les coéquipiers d'Amir Sayoud d'aborder ce rendez-vous avec sérieux et détermination, dans l'optique de décrocher un bon résultat, en attendant la seconde manche prévue à Tunis.

Le CRB, qui reste sur une élimination en 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue, à domicile face au NC Magra (0-0, aux t.a.b : 2-4), devra ainsi se racheter pour éviter un autre faux-pas.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala Ngombo, assisté de son compatriote Olivier Safari Kabane et du Burkinabè Alexis Seydou Tiama.