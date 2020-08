Les universités rouvrent leurs portes ce dimanche

L’année universitaire en Algérie a commencé ce dimanche avec un retour progressif des enseignants et des étudiants doctorants. Cette reprise se fera dans le strict respect des règles de prévention sanitaire afin de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus.

Dans un premier temps, la reprise concerne les enseignants et étudiants qui préparent le diplôme de doctorat. Ces derniers sont autorisés à rejoindre les salles de cours, alors que les étudiants en master et licence suivront les cours à distance via les plateformes mises en place par les différentes universités et écoles supérieures afin d’entamer les séances de rattrapage du deuxième et troisième semestre.

« Pour cette rentrée, il y aura la signature des procès-verbaux des enseignants en format électronique ainsi que la poursuite des enseignements à distance. Nous attendons la décision des autorités pour avoir la date de la reprise du présentiel, néanmoins, nous continuons à travailler à distance jusqu’à l’annonce de la date exacte », a déclaré à la radio chaîne 3 le recteur de l’université Alger 1, Abdelhakim Bentellis.

« Il peut y avoir des évaluations à partir du début du mois de septembre pour les faibles effectifs de moins de trente étudiants, toutefois, cela concerne quelques spécialités dans les écoles nationales supérieures », a-t-il ajouté.

De leur côté, les enseignants sont appelés à assurer leurs cours à distance. « Chaque université dispose de sa propre plateforme ouverte aux enseignants et aux étudiants. Des créneaux sont réservés pour tous les enseignants afin de faire leurs cours à distance », a assuré M. Bentellis.

En ce qui concerne le transport universitaire, il sera à nouveau opérationnel dès la reprise des cours présentiels. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos collègues des œuvres universitaires. La plote du transport universitaire sera opérationnelle dès le début des examens », a révélé à la radio chaîne 3 le directeur général des enseignements et de la formation supérieure, Saïdani Boualem.

Pour ce qui est des soutenances, elles débuteront ce dimanche également, cependant, elles se dérouleront à huis clos en raison de la situation sanitaire.

Amine Hedibel - Radio Algérie Multimédia