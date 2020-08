La Chine s'oppose à l'intrusion d'avions militaires américains dans sa zone d'exclusion aérienne

Un porte-parole de l'armée chinoise a exprimé mardi la ferme opposition du pays à l'intrusion d'avions de reconnaissance américains dans sa zone d'exclusion aérienne, exhortant la partie américaine à cesser immédiatement de telles provocations et à prendre des mesures concrètes pour sauvegarder la paix et la stabilité régionales.

Wu Qian, porte-parole du ministère de la Défense nationale, s'est ainsi exprimé en réponse au vol d'un avion de reconnaissance à haute altitude U-2 dans un espace aérien réservé aux exercices de tir réel par la Zone de commandement du Nord de l'Armée populaire de libération.

L'intrusion a gravement affecté les exercices normaux et les activités d'entraînement de la Chine, et violé les règles de conduite pour la sécurité aérienne et maritime entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi que les pratiques internationales pertinentes, a déclaré M.Wu.

L'action américaine aurait facilement entraîné des erreurs de jugement et même des accidents, a indiqué le porte-parole, ajoutant que cet acte était une provocation évidente.

La Chine s'oppose fermement à de telles actions provocatrices et a déposé des représentations solennelles auprès de la partie américaine, a-t-il souligné.