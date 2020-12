Ligue 1 - 6e journée : l’USMA gagne enfin, l’ESS reprend la tête du classement

L’USM Alger a remporté sa première victoire de la saison en étrillant le NA Husseïn Dey (3-0), ce dimanche au stade Omar Hamadi (Alger), dans le derby de la capitale comptant pour la 6e journée de la Ligue 1. Pour sa part, l’ES Sétif a repris les commandes du championnat après avoir réalisé l’essentiel face au Paradou AC (1-0).

L’attente a été longue, mais l’USMA tient, enfin, son premier succès de l’année. Après avoir récolté deux points seulement, en cinq sorties, les Rouge et Noir ont su mettre fin à ce passage à vide lors de la réception du NAHD.

Dans un derby algérois dominé de bout en bout, Koudri a sonné la révolte des Usmistes en ouvrant la marque juste avant la mi-temps (44’). La pause citron terminée, Mehious a doublé la mise à la 49e minute avant d’assister à la seconde réalisation du jour de Koudri, signée à la 75e minute.

Si les protégés de Thierry Froger ont pu relever la tête, par contre, les Song et Or court toujours après leur première victoire.

L’ESS de nouveau leader

Délogée de son fauteuil de leader par la JS Saoura, lors de la dernière journée, l’ES Sétif a repris la première place au classement en battant, petitement, le Paradou AC (1-0).

Encore une fois, l’homme providentiel côté ESS a pour nom Amoura. Incorporé à la 72e minute, le jeune joueur sétifien s’est distingué en marquant, de la tête, l’unique but de la partie à la 80e minute.

Avec 13 unités à son compteur, l’Aigle Noir est seul patron de la Ligue 1, alors que le PAC enregistre son premier revers et pointe à la 9e position (7 pts).

Le MCO et l’ASAM assurent, l’ASO et l’OM déroulent

À l’Ouest du pays, les derbies, MC Oran - RC Relizane et ASO Chlef - USM Bel Abbès, sont revenus aux équipes hôtes. Boutiche sur penalty (25‘) a offert les trois points aux gars d’El Hamri (1-0), tandis que les Lions du Chlef n’ont fait qu’une bouchée des Belabessiens (4-1).

Du côté de l’Est, l’AS Aïn M’lila a confirmé sa solidité à domicile en disposant du CA Bordj Bou Arreridj (1-0). Les Bordjiens auraient pu égaliser dans les ultimes secondes, néanmoins, le portier de l’ASAM, Boultif, s’est illustre une nouvelle fois en arrêtant le penalty de tiré par Guetal.

Pour sa part, l’Olympique de Médéa a réalisé l’unique victoire à l’extérieur. Le nouveau promu, qui affiche une santé de fer, a glané un second succès, de suite, hors de ses bases en damant le pion au NC Magra (1-3) qui concède sa 2e défaite chez lui, la 3e d’affilée.

Dans les autres rencontres, la JS Kabylie a ramené un bon point de son déplacement à Biskra face à l‘USB (1-1), alors que le duel des promus, WA Tlemcen - JSM Skikda, s’est soldé sur un score nul et vierge (0-0).

Deux matchs reportés

Pour terminer, les rencontres, CR Belouizdad - CS Constantine et JS Saoura - MC Alger, ont été reportées à une date ultérieure en raison de la participation du CRB et du MCA à la manche aller du second tour préliminaire de la Ligue des Champions d’Afrique.

Le Chabab a pris une sérieuse option pour la qualification en 8e de finale de l’épreuve continentale en explosant les Kenyans de Gor Mahia (6-0), samedi dernier à Alger, alors que le doyen tentera de faire de même face aux Tunisiens du CS Sfax dans un derby Maghrébin programmé ce lundi (20h45) au stade du 5 Juillet 1962.

Résultats des rencontres : US Biskra - JS Kabylie 1 - 1 NC Magra - O Médéa 1 - 3 WA Tlemcen - JSM Skikda 0 - 0 AS Ain M'lila - CA Bordj Bou Arreridj 1 - 0 USM Alger - NA Hussein Dey 3 - 0 MC Oran - RC Relizane 1 - 0 ASO Chlef - USM Bel Abbes 4 - 1 ES Sétif - Paradou AC 1 - 0 Reportés : CR Belouizdad - CS Constantine JS Saoura - MC Alger

Classement :