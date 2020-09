CS Constantine : Aymane Issad Lakdja s’engage pour deux saisons

L’ancien attaquant du NC Magra, Aymane Issad Lakdja, a paraphé ce vendredi un contrat de deux ans avec le CS Constantine, a annoncé la formation constantinoise sur sa page Facebook.

Lakdja est la sixième recrue estivale des Sanafir après la signature des défenseurs, Idir Mokeddem et Ahmed Maâmeri (ex-WA Boufarik), du milieu de terrain, Mohamed Amine Baghdaoui (ex-ASM Oran), et des attaquants Brahim Dib (ex-AS Aïn M'lila) et Fayek Amrane (ex-CA Batna).

En outre, le club de l’antique Cirta a réussi également à garder plusieurs de ses joueurs clés, tous en fin de contrat, à l’image de Fouad Haddad, Yacine Salhi ou encore Nacereddine Zelaâni. Selon la même source, le portier Mohamed Lotfi Anis va rempiler dans les prochains jours.

Concernant Hocine Benayada et Ismaïl Belkacemi, ces derniers n’ont pas encore tranché sur leur avenir. Intervenant ce vendredi matin dans l’émission « Football Magazine » de la Chaîne 3, le manager général du CSC, Nacereddine Medjoudj a assuré que la direction du club est toujours en discussion avec Benayada et Belkacemi pour un éventuel renouvellement de leurs baux.

À noter enfin que le CSC a vu le retour de l'entraîneur Abdelkader Amrani, l’architecte du second titre de champion des Verts et Noir, deux ans après avoir quitté le club.