Labane : l’Algérie vise le tour principal au Mondial 2021

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane, a indiqué ce dimanche que l’Algérie fera tout son possible pour « terminer parmi les trois premiers pour passer au tour principal » du Mondial 2021, prévu en janvier prochain en Egypte.

"Nous allons affronter le Portugal et l'Islande, qui sont assez solides au vu de leur potentiel, en plus du Maroc, dont la confrontation sera un derby 100% maghrébin. Je ne dis pas que nous avons hérité du groupe de la mort, comme c'est le cas de la Tunisie (avec l'Espagne, le Brésil, et la Pologne, ndlr), mais ça ne sera pas une mince affaire pour nous, d'autant que dans de tels rendez-vous, toutes les nations cherchent à terminer parmi les trois premiers pour passer au tour principal, qui reste notre objectif.", a affirmé Labane à l'APS.

"Pour réussir notre retour au Mondial, nous devons être prêts et nous préparer en conséquence, afin de jouer nos chances à fond dans cette compétition", a-t-il ajouté.

C’est jouable pour les Verts

A la lecture du tirage au sort du Mondial égyptien, effectué vendredi au Caire, le Sept national a toutes ses chances de passer le cap du tour préliminaire. En effet, si les chances de battre le Portugal et l’Islande sont très minces, battre le Maroc est tout à fait dans les cordes des camarades de Berkous.

Grande nation de handball, l’Islande n’est plus à présenter, en dépit de sa 11e place au Championnat d’Europe des nations 2020. De leur côté, les Portugais ont fait de gros progrès durant les dernières années ce qui leur a permis de terminer 6e du dernier Euro. D’ailleurs, Islandais et Portugais se sont rencontrés durant le tour principal de l’Euro 2020 (Groupe 2) dans une partie qui a vu la victoire du Portugal (35-25).

Concernant le Maroc, les Lions de l’Atlas sont un adversaire qui réussit bien aux Algériens. Statistiquement, les Verts dominent ce derby Maghrébin dont le dernier en date s’est déroulé en janvier dernier, en Tunisie, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des nations 2020 avec une victoire de l’Algérie (33-30).

Alain Portes sera à Alger vendredi

Pour sa part, l’entraineur national, Alain Portes, est attendu vendredi prochain afin d’entamer la préparation du Mondial 2021. Le technicien français a annoncé samedi dernier sur les ondes de la Chaîne 3 sa venue prochaine, une information confirmée par le patron de la FAHB.

"Nous avons tout réglé, avec notamment le concours du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), pour permettre à Alain Portes de rallier la capitale vendredi. Il aura à diriger le premier stage préparatoire prévu à partir du 15 septembre à Seraïdi (Annaba)", a assuré Labane.

Le premier responsable de la FAHB a confirmé aussi la tenue d'un stage en Pologne, en décembre. Ce dernier sera ponctué par une série de matchs amicaux. S’agissant du dernier stage précompétitif, il devrait avoir lieu à Doha (Qatar) comme annoncé auparavant par Alain Portes.