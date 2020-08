Alger : plus de 75.000 visiteurs à la Promenade des Sablettes et la forêt du 5 juillet à Ben Aknoun au 1er jour de leur réouverture

La Promenade des Sablettes et la forêt du 5 juillet à Ben Aknoun (Alger) ont attiré plus de 75.000 visiteurs au premier jour de l'entrée en vigueur de la décision d'ouverture progressive des plages et des espaces de loisirs, a indiqué le directeur général de l'Office des parcs des sports et de loisirs d'Alger (OPLA), Lyes Gamgani.

Dans une déclaration à l'APS, M. Gamgani a précisé que la promenade des Sablettes d'Alger a connu le rush de 40.000 visiteurs et l'entrée de 2.500 véhicules sur le parking dès le premier jour de l'ouverture progressive des plages et des espaces récréatifs, ajoutant que cet espace constitue une destination de loisirs avec une vue imprenable sur la mer, des services de qualité et des espaces de divertissement équipés de jeux, avec la possibilité de pratiquer des sports dans ce front de mer, et ce dans le respect de diverses mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus.

Le même responsable a, par ailleurs, indiqué que le nombre de visiteurs à la forêt de Ben Aknoun a atteint près de 35.000, en plus d'autres 10.000 visiteurs à l'espace forestier d'El-Harrach durant la même période, d'autant que les familles ont trouvé dans ces espaces un lieu de loisirs et de repos après des mois de confinement sanitaire, relevant "l'engagement total des visiteurs" aux mesures de prévention en vue d'endiguer la propagation de la pandémie.

Par souci de préserver la sécurité des visiteurs, ajoute la source, les horaires d'ouverture et de fermeture de la promenade des Sablettes et autres sites qui en relèvent ont été fixés de 6h30 du matin à 21h00, afin de permettre à tous les citoyens de rentrer chez eux avant les heures de confinement fixées par la wilaya d'Alger (23h00).

De son côté, le directeur général du jardin d'essais d'El Hamma, Abdelkrim Boulahia, a précisé à l'APS que le nombre de visiteurs enregistré durant le 1er jour de l'ouverture progressive des espaces de loisirs et de divertissements à la wilaya d'Alger s'élève à 1.685 visiteurs, entre enfants et adultes, qui s'étaient rendus à cet espace vert pour y découvrir les circuits végétaux singuliers et le jardin zoologique, relevant "le respect des visiteurs de tous les gestes barrières".

Il a fait savoir que la direction du jardin d'essais a mis en place un protocole sanitaire au service des visiteurs, consistant à intensifier les opérations de désinfection et à veiller au contrôle du respect des citoyens des gestes barrières (port de bavettes et distanciation physique) afin de préserver leur sécurité et leur santé.

La direction du jardin a procédé, en outre, à la prise de température des visiteurs au niveau des deux entrées principales (rue Hassiba Ben Bouali et rue Mohamed Belouizdad), outre le déploiement des agents qui devront veiller au respect des instructions sanitaires, notamment le port de bavette, le respect de couvert végétal et la distanciation physique.

De son côté, le directeur général de l’Etablissement de l'hygiène urbaine et de la protection de l'environnement de la wilaya d'Alger (HUPE), Hamimi Mustapha, a souligné dans une déclaration à l'APS l'organisation de campagnes de sensibilisation au profit des estivants au niveau de certaines plages autorisées à la baignade durant le 1er jour de l'ouverture progressive des plages et des espaces de loisirs et de divertissements, concernant les conseils de prévention contre la pandémie du covid-19 et l'impératif respect des protocoles sanitaires par les citoyens afin d'endiguer la propagation du virus.

Des panneaux de sensibilisation ont été placés à l'entrée des plages autorisées à la baignade contenant les règles de sécurité et de prévention contre le covid-19, a-t-il ajouté.

